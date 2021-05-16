Израиль совершает военные преступления в Палестине, заявили израильские правозащитники

Израильская правозащитная организация «Бецелем» призвала международное сообщество к противодействию «военным преступлениям» Тель-Авива в секторе Газа.

Международное сообщество должно заставить власти Израиля пересмотреть свои подходы во избежание новых жертв среди мирного населения, говорится в сообщении «Бецелем».

Правозащитники акцентировали внимание на том факте, что в блокированном палестинском эксклаве с 2014 года не было такого количества смертей и разрушений.

«Израиль совершает военные преступления в Палестине», подчеркнули в «Бецелем» .

Правозащитники напомнили, что Израиль нанес серьезный ущерб инфраструктуре, в том числе сети водо- и электроснабжения Газы.

Сектор Газа находился в гуманитарном кризисе и до атак Израиля, а единственной причиной гуманитарных проблем является израильская блокада, отмечается в сообщении.

Палестинские группы сопротивления в секторе Газа 10 мая потребовали от израильской полиции покинуть до 18:00 по местному времени территорию мечети «Аль-Акса» и квартал Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

После того как израильская полиция отказалась выполнять данное условие, палестинские группировки запустили большое число ракет в направлении Израиля. Вслед за этим армия Израиля объявила о начале военной операции против сектора Газа под названием «Защитник стен».

Общее число палестинцев, погибших с 10 мая в результате ударов Армии Израиля по сектору Газа, достигло 174, в том числе 47 детей и 29 женщин.