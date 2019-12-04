Практику полной гарантии вкладов необходимо продолжить

Закон «О полном страховании вкладов», гарантирующий компенсацию депозитов населения, может завершиться уже через три месяца. В любом случае, согласно поправкам в упомянутый закон, принятым законодательным органом под занавес февраля текущего года, полную гарантию вкладов населения продлили на год – до 4 марта 2020 года.

Само решение о полном страховании вкладов вступило в силу 4 марта 2016 года, при этом с 1 июля сего года были понижены максимальные ставки по охваченным системой страхования банковским вкладам населения. Максимальная ставка по страхуемым вкладам в нацвалюте была понижена с 15% до 10% , в иностранной – с 3% до 2,5%.

Между тем истечение срока действия этого документа вызвало традиционный резонанс в обществе и экспертных кругах. Экономисты и специалисты банковской сферы отмечают необходимость обязательной пролонгации закона, акцентируя внимание на его особой роли в достижении стабильности на кредитно-финансовом рынке страны.

На взгляд доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, практика полной гарантии вкладов населения в национальной валюте должна быть продолжена, принимая во внимание важность этого решения для расширения депозитной базы. «Ведь расширение депозитной базы серьезный фактор определенного оживления в отечественной экономике, — сказал экономист. — Полное страхование по манатным вкладам должно быть пролонгировано. При этом главный вопрос заключается в необходимости санации банковской сферы».

Профессор отметил, что абсолютно непродуманная, неэффективная и непрофессиональная деятельность Палаты надзора финансовых рынков не только не поспособствовала оздоровлению ситуации в банковском секторе, но усугубила имевшиеся проблемы: «В результате сегодня деятельность кредитно-финансовых организаций страны не соответствует тем требованиям, о которых говорил глава государства. Неслучайно в ходе прошедшего совещания Президент Ильхам Алиев выразил свое негативное мнение о деятельности банковского сектора и денежно-кредитной политике в целом».

Это было началом конца и послужило ликвидации Палаты надзора финансовых рынков, считает ученый.

Вместе с тем эксперт отмечает важные задачи по оздоровлению банковского сектора, стоящие на сегодняшний день перед Центральным банком Азербайджана: «Думаю, что в целом вопросы, связанные со страхованием вкладов, должны быть четко дифференцированы. Практику страхования вкладов в иностранной валюте следует прекращать, необходимо стимулировать амортизацию, а не долларизацию экономики, безусловно, стараться смягчать кредитную политику и придать адресный характер банковским активам, чтобы банковские активы в значительной степени были нацелены на кредитование бизнеса и реального сектора экономики. Но отказываться от страхования денежных вкладов, выраженных в манатах, на сегодняшний день было бы непродуманным решением».