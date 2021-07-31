Федеральный верховный суд Германии признал незаконной практику модерации постов в Фейсбуке. Социальная сеть удалила записи двух авторов и заблокировала их на несколько дней, но не уведомила их об этом заранее. Решение вынесено в четверг, о нём сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Суд рассматривал жалобу двух пользователей сети, оставивших пренебрежительные комментарии в адрес мусульман и мигрантов. Они были удалены сетью. Теперь Facebook обязан восстановить их. Согласно решению, эти комментарии должны быть защищены правом на свободу слова.

В глобальном смысле суд рассматривал вопрос, имеет ли социальная сеть право блокировать записи, которые не попадают под действие немецких законов, но ограничиваются правилами сервиса, пишет газета. В своём решении суд в Карлсруэ постановил, что Facebook может решать, что остаётся на платформе, а что нет. Но сервис должен быть более прозрачен в общении со своими пользователями и давать им возможность объясниться.

Решение суда может стать проблемой для соцсети. Её представитель заявил, что предварительный диалог с пользователями об удалении их контента является «абсолютно немыслимым», так как может занимать слишком много времени. Тем не менее корпорация сообщила, что приветствует решение в той части, что позволяет ей модерировать записи, – передаёт журнал Politico.