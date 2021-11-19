Германия считает публикацию российским МИДом дипломатической переписки между министрами иностранных дел ФРГ, РФ и Франции по ситуации в Донбассе нарушением принятой дипломатической практики. «Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова придать огласке эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением принятой дипломатической практики», — сообщил официальный представитель МИД Германии, в ответ на запрос DW.

При этом он подчеркнул, что «Германия и Франция на протяжении месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализации конкретной повестки по мирному урегулированию на основе минских соглашений», и от имени Федеративной Республики Германия призвал российскую сторону «вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам».

18 ноября, МИД РФ опубликовал переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции, касающуюся переговоров по ситуации в Донбассе, сославшись на то, что позиция Москвы в этих переговорах «подвергается искажениям».

После этого официальный Париж обвинил Москву в нарушении дипломатического протокола. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также раскритиковал обнародование переписки, заявив, что «Россия своими действиями добивает нормандский формат». (DW)