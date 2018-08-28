Позиция Армении по ОДКБ может только радовать

Уже почти две недели в СМИ и в экспертном сообществе идет бурное обсуждение возможного вступления Азербайджана в ОДКБ. Предыстория данной темы проста, сначала была опубликована статья в одном из местных СМИ, а далее было интервью депутата Милли Меджлиса.

Азербайджанское общество в соцсетях сразу подхватило эту «жвачку» и началось пережевывание. Эксперты уже комментируют плюсы, минусы, но самое важное, и это все понимают, что вступить в эту организацию не представляется возможным, так как одним из членов ОДКБ является Армения.

Начнем с того, что от информации о членстве Азербайджана в ОДКБ, азербайджанское общество, мягко говоря, не в восторге. Даже та часть, которую принято называть пророссийской, не может четко объяснить, а нужно ли Азербайджану это?

В данной организации есть дружественные Азербайджану государства, и среди них в первую очередь можно выделить Казахстан и Белоруссию, да и с Россией у нас все гладко, если послушать официальные источники, но зачем нам быть членом военно-политического союза, эффективность и влияние которого не распространяется дальше СНГ? Смысл? Не могу понять.

Дальше — больше. Простой вопрос: одним из членов этой организации является Таджикистан, который граничит с Афганистаном. Кстати, в самом Афганистане проживает больше этнических таджиков, чем собственно в Таджикистане, причем они на власть Рахмона смотрят весьма неоднозначно. Вспомните события 90-х и войну власти с ПИВТ ( партия исламского возрождения Таджикистана, на сегодня признана террористической организацией).

Теперь, если «талибы» или другая организация этнического таджикского происхождения объявят войну властям Таджикистана, то нам как союзному государству придется помогать «братскому таджикскому народу» в рамках этой организации. Нам это надо? Вообще как афгано-таджикский конфликт касается Азербайджана? Для справки, официальный Душанбе и слова не промолвил про карабахский конфликт, и не имеет такую четкую позицию как Узбекистан, Казахстан или Белоруссия.

Пожелаем таджикскому народу всего самого наилучшего и вернемся к нашим… проблемам.

Россия, экономически не очень сильная страна, это далеко не Германия и даже не Австрия в плане экономической самодостаточности, если сравнивать ее официальные показатели с показателями этих стран. Но проблема в том, что Россия в военно-политическом отношении очень амбициозная страна и претендует на ведущую роль на мировой политической арене. Она — член СБ ООН, она — ядерная держава, по запасам необходимого сырья она в первой тройке, почему бы не претендовать. У России могут быть проблемы с США или Китаем или с ЕС, но это не проблемы Азербайджана, это не наша война. Какую позицию Азербайджан должен был занять, когда отношения Турции и России были накалены до предела, после сбитого турками российского бомбардировщика?

Некоторые эксперты, журналисты утверждают, что вступив в ОДКБ, Азербайджан сможет вернуть Нагорный Карабах, ну или часть территорий. Логика такова, что в рамках единого союза ОДКБ не будет защищать Армению.

Во-первых, начнем с того, что ОДКБ будет защищать Армению в том случае, если война будет непосредственно на территории Армении, а Карабах и территории вокруг – это не Армения, так что ОДКБ им не поможет.

Во-вторых, насколько надо быть наивным, чтобы верить, что таким образом Азербайджан заполучит Нагорный Карабах. В лучшем случае в регионе будут размещены войска ОДКБ, для того, чтобы контролировать мир в регионе, и участие военного контингента не будет считаться военной базой третьего государства. Их даже международными миротворцами не назовешь.

По сути, мы вернемся к прежним советским истокам. Резонный вопрос: а разве советские войска предотвратили войну и бунт в сепаратном регионе Азербайджана? Нет, они только помогли врагу. Так зачем же сейчас нам возвращаться к исходной точке и наступать на одни и те же грабли?

Но в истории с возможным вхождением Азербайджана в ОДКБ обнадеживает и радует позиция Армении. Сегодня вр.и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос о возможном вступлении Азербайджана в ОДКБ, сказала, что в аналитических кругах, действительно, идут подобные обсуждения, однако они основываются на предполагаемых сведениях.

«Я оглашу официальную позицию МИД Армении: в случае рассмотрения вопроса членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, Армения воспользуется своим правом вето»,- сказала Нагдалян.

Будучи официально внеблоковой и нейтральной страной, Азербайджан может добиться большего, нежели будучи в том или ином военно-политическом союзе. Азербайджан — маленькая страна и надо уметь играть на противоречиях, а не примыкать к кому-то, если, конечно, есть желание чего-то добиться.

География – это судьба, если хочешь ее изменить, измени свою географию, говорил Наполеон.

Азербайджан между тремя державами (Россия, Турция, Иран), и он не может позволить себе такой роскоши, как военно-политические предпочтения. Только баланс между всеми, а быть придатком в каком-то союзе, как Армения в ОДКБ или Черногория в НАТО – это не удел Азербайджана.

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