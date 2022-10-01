Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил существующее в его стране недовольство позицией Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по конфликту между этой страной и Азербайджаном. Об этом сообщает 1lurer.am.

«В ОДКБ есть опасение, что ОДКБ потеряет Армению. Но я ответил на это следующим образом, сказав, что в Армении существует противоположный страх, что Армения потеряет ОДКБ. (…) Говорят, что Армения выйдет из ОДКБ, а я наоборот выразился, (…) есть опасение, что ОДКБ уйдет из Армении. На самом деле, это вовсе не каламбур», — сказал армянский премьер.

Пашинян напомнил, как Армения обращалась в ОДКБ еще в ходе обострения конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

«Получили очень странный ответ, что граница [Армении и Азербайджана] не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: в таком случае где проходит красная линия? (…) И это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит сказать, что ОДКБ нет», — сказал глава правительства. Он добавил, что граница между этими государствами проходит по координатам, которые были закреплены в соглашении двух стран 1991 года.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября 2022 года. Стороны обвинили друг друга в провокациях и агрессии.