После матча Азербайджан – Словакия состоялась срочное заседание Исполкома АФФА

После матча отборочного этапа ЕВРО-2020 между сборными Азербайджана и Словакии (1:5) на стадионе «Бакселл Арена» состоялось срочное собрание Исполкома АФФА.

На заседание был приглашен главный тренер «милли» Никола Юрчевич и были обсуждены неудачные результаты двух последних матчей команды. Он дал краткий отчет Исполкому и заявил, что в ближайшее время предоставить более подробный отчет.

Общее мнение Исполкома было в том, что футболисты должны осознавать всю ответственность, возлагаемую на них, во всех матчах должны выкладываться в полную силу и ни при каких обстоятельствах не выступать ниже своих возможностей. (АФФА)