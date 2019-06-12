После матча Азербайджан – Словакия состоялась срочное заседание Исполкома АФФА

После матча отборочного этапа ЕВРО-2020 между сборными Азербайджана и Словакии (1:5) на стадионе «Бакселл Арена» состоялось срочное собрание Исполкома АФФА.

На заседание был приглашен главный тренер «милли» Никола Юрчевич и были обсуждены неудачные результаты двух последних матчей команды. Он дал краткий отчет Исполкому и заявил, что в ближайшее время предоставить более подробный отчет.

Общее мнение Исполкома было в том, что футболисты должны осознавать всю ответственность, возлагаемую на них, во всех матчах должны выкладываться в полную силу и ни при каких обстоятельствах не выступать ниже своих возможностей. (АФФА)

| 2019-06-12T14:57:15+00:00 12 июня 2019, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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