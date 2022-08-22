Россия запросила на 23 августа проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи «с непрекращающимися украинскими провокациями» вокруг Запорожской АЭС» (ЗАЭС). Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа», — отметил Полянский.

Полянский добавил, что «на следующий день… пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства… Наверняка не обойдется без украинской тематики и сегодня на заседании [Совета Безопасности] по международной безопасности».