Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за так называемых референдумов о присоединении к России, которые проходят сейчас в контролируемых российскими войсками регионах страны. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.

Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.

СМИ сообщают, что так называемые референдумы в украинских регионах проходят с масштабными нарушениями правил: вне избирательных участков, без соблюдения тайны голосования и под контролем вооружённых людей.

Многие эксперты опасаются, что результаты так называемых референдумов будут подделаны, а сразу после их окончания — 29-30 сентября — Россия может объявить «проголосовавшие» регионы частью своей территории, что позволит ей объявить в стране военное положение и усилить военную агрессию вплоть до возможного применения ядерного оружия. (svoboda.org)