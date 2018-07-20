Посла Греции вызвали в российский МИД

Чрезвычайного и полномочного посла Греции Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Ему выразили протест из-за антироссийских заявлений Афин по ситуации с высылкой российских дипломатов, сообщает сайт ria.ru.

Газета «Катимерини» 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну «за противоправные действия против национальной безопасности». Среди обвинений в их адрес — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

Кроме того, официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос указал на «поведение, направленное на вмешательство в проблему Бывшей Югославской Республики Македония».

В свою очередь, в российском МИД пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова заявила, что такие действия не остаются без последствий. В ответ на ее высказывания Министерство иностранных дел Греции обвинило Россию в непонимании современного мира и потребовало прекратить «постоянное неуважение к Греции».

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