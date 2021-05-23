Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта «Минск» РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Беларуси заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.