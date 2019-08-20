Помпео уверен, что США смогут обеспечить рынок нефти при сохранении санкций против Ирана

США смогут полностью обеспечить потребности нефтяных рынков при сохранении односторонних санкций в отношении нефтяного сектора Ирана. Уверенность в этом высказал во вторник в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, способны ли действия Ирана в ответ на санкции со стороны США спровоцировать шок на нефтяных рынках. Помпео напомнил, что, когда США вышли в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), то многие аналитики прогнозировали резкий скачок цен на углеводородное сырье — вплоть до $110 за баррель. «Когда я проснулся сегодня утром, то стоимость нефти марки Brent составляла $58 за баррель, а марки WTI — менее $56», — продолжал он.

«Нам удалось изъять с рынков почти 2,7 млн баррелей сырой нефти, лишив таким образом Иран средств, предназначенных для проведения кампании террора по всему миру. И нам при этом удалось обеспечить полностью поставки на нефтяные рынки. Я убежден, что мы способны делать это и в дальнейшем», — отметил госсекретарь США.(ТАСС)