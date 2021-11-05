Азербайджан издавна славился оливковыми деревьями. В годы СССР под них было отдано около трех тысяч гектаров земли, преимущественно на Абшероне. Но наступил период, когда оливковые рощи стали беспощадно уничтожать для того, чтобы на их месте воздвигнуть различные объекты. Когда встал вопрос о необходимости развития в стране ненефтяного сектора, вспомнили о многих сельскохозяйственных культурах, находившихся в забвении, в том числе о выращивании оливковых деревьев.

Оливководство действительно способно принести государству немалую прибыль, ведь плоды идут на консервирование и получение оливкового масла, а отходы производства – на корм сельскохозяйственным животным.

Мировыми лидерами в производстве оливок и оливкового масла являются Испания, Италия, Греция. Немало внимания этой отрасли уделяют в Португалии, Сирии, Марокко, Алжире. Турция также продвигает свои оливки и масло из них на мировом рынке.

Азербайджан пока в начале пути, но уже есть определенные успехи в этом направлении. Сейчас на наших прилавках можно встретить все больше консервированных оливок и оливкового масла местного производства. Но пока производство в недостаточных объемах, и для покрытия внутреннего спроса в страну ежегодно импортируют приготовленные или консервированные маслины на сумму почти 2 млн долларов. Однако, как уверены эксперты, это вопрос времени, и через несколько лет Азербайджан сможет обеспечить потребности внутреннего рынка в этой продукции. Более того, ее будет достаточно и для того, чтобы нарастить ее экспорт в другие, в первую очередь соседние страны.

В республике начали культивировать сорта, закупленные за рубежом, а площади под такие деревья значительно расширилась. Сажают их не только на Абшероне, но и в других частях страны. Оливковые деревья начинают плодоносить с трех лет, потому это не та отрасль, где можно рассчитывать на быструю прибыль, но затем все расходы окупятся при правильном подходе.

По словам экономиста Фуада Ализаде, в период с 2018 года по сей день оливковые сады были заложены на площади почти три тысячи гектаров. В 2021 году оливковые сады занимают 6 тысяч 674 гектаров, что на 71% больше по сравнению с 2018 годом. Соответственно, ожидается более высокий урожай. В прошлом году урожай маслин составил 968 тонн, что почти на 17% ниже, чем в 2019 году, но на этот год у фермеров, занимающихся оливководством, большие надежды.

Сбор урожая оливок в Азербайджане стартует в сентябре, когда собирают оливки для консервирования, и продолжается до конца года. По итогам только сентября было собрано свыше 41 тонны продукции. С молодого дерева, возрастом до 10 лет, можно собрать 10-15 кг оливок в год, а с тех, которые растут уже лет 20 и больше – 30-40 кг.

Сбор маслин для получения масла начинается в начале декабря, когда плоды полностью созревают, становясь черными. Из них можно выдавить гораздо больше масла, чем с незрелых оливок. Чтобы получить литр оливкового масла нужно будет где-то 5 кг оливок. Самым лучшим считается оливковое масло экстракласса, нефильтрованное (Extra Virgin Unfiltered Olive Oil), или экстракласса фильтрованное (Extra virgin olive oil).

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что когда все посаженные оливковые деревья начнут плодоносить, мы сможем производить консервированные оливки в достаточных объемах.

«В прошлом году тем, кто собирал оливки, платили за это 40-50 гяпиков за кг. В этом году будет примерно столько же. Вообще, нам надо посадить 33 млн оливковых деревьев. Уже где-то 11 млн деревьев посажено. Они живут до 600 лет и произрастают на уровне до 1500 метров над уровнем моря. Лет через 5-10 мы сможем полностью обеспечить себя оливками. И нужно будет несколько заводов для переработки. У нас уже выпускают оливки с миндалем, оливки с перцем, с лимонной начинкой. В основном мы экспортируем свою сельскохозяйственную продукцию в Россию, но там привыкли к испанским и турецким оливкам. Однако при желании свою нишу можно занять», — говорит в беседе с # Агаев.

Что касается оливкового масла, то оно, по словам эксперта, не хуже испанского по чистоте и качеству. Но по нему мы пока не сможем занять лидирующие позиции даже на внутреннем рынке. Потребность в нем в стране не так велика, куда больше используют подсолнечное и кукурузное масло.

«Мы только начали развивать оливководство и надо окупить вложенное. Если будет больше глубокой переработки, вплоть до использования косточек, все быстро окупится, и продукция станет дешевле, а значит более конкурентоспособной», – резюмировал эксперт.