Помпео призвал власти Украины уважать свободу вероисповедания

Госсекретарь США Майк Помпео призвал церковные и светские власти Украины уважать свободу вероисповедания всех верующих в стране, передает РИА Новости.
«Мы приветствуем замечания митрополита Епифания о том, что православная церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем государственных и церковных чиновников поощрять терпимость и уважение к свободе вероисповедания членов всех религиозных конфессий по своему выбору», — говорится в заявлении Помпео по случаю объявления автокефалии «новой церкви» Украины.
«Объявление автокефалии независимой православной церкви Украины 6 января знаменует собой историческое достижение, поскольку Украина стремится начертить свое собственное будущее. В связи с этим знаменательным случаем Соединенные Штаты вновь заявляют о своей неизменной поддержке суверенной, независимой Украины», — также отмечается в заявлении.
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| 2019-01-10T21:44:31+00:00 11 января 2019, 07:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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