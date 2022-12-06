Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые согласно международным договоренностям считаются демилитаризованными зонами.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску во вторник Анкаре.

«Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес. Кто сеет ветер, пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах», — предупредил министр.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к военным учениям Греции в районе островов, на которых согласно договоренностям не может быть размещено вооружения.