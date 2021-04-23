Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в закон «О свободе вероисповедания»

В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в первом чтении был вынесен законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания».

Зампредседателя Милли Меджлиса, глава Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли предоставил подробную информацию о законопроекте.

Было отмечено, что вышеуказанный закон был принят в 1992 году. Изменения в законодательстве за прошедший период, вызовы современности сделали актуальными новые стандарты в области религии.

Целью внесенных на обсуждение поправок является более эффективное регулирование существующих и возникающих отношений в сфере свободы вероисповедания в соответствии с национальной правовой системой, а также определение прав, обязанностей и ответственности государства, граждан и религиозных структур в этой сфере, создание более благоприятных условий для реализации свободы вероисповедания.

После обсуждений закон был принят в первом чтении.