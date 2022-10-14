Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите «Центральная Азия — Россия» призвал российского лидера Владимира Путина с уважением относиться к своим партнерам. Рахмон в пространной речи в Астане сказал, что Душанбе соблюдает интересы Москвы, но не получает взамен аналогичного отношения.

«Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнёр. Мы что, так поступаем? Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где и что мы нарушили? Где и с кем мы не так поздоровались? Здоровались и никогда ничего не нарушали. Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра, но хотим, чтобы и нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы наравне с африканскими странами?» — эмоционально выступил Рахмон.

Принимающий первый саммит России и пяти стран центральноазиатского региона президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пытался прервать Рахмона «на правах председателя», но Рахмон парировал: «Мы для этого собрались» — и продолжил речь.

Обращаясь к Путину, Рахмон попросил его не проводить по отношению к странам Центральной Азии политику «как к бывшему Советскому Союзу».

«У каждой страны есть свои проблемы, свои вопросы, свои традиции и обычаи. Надо находить золотую середину и работать с каждой из республик в отдельности», — заявил Рахмон.

Саммит лидеров России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прошел на следующий день после встречи Путина с Рахмоном и кыргызским лидером Садыром Жапаровым в Астане. На первой после имевших место в сентябре кровопролитных столкновений на кыргызско-таджикской границе встрече Рахмон и Жапаров не обменялись рукокопожатиями. (azattyq.org)