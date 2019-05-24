Пока армяне не уйдут, военный вариант будет в силе

«Военный вариант будет в силе до тех пор, пока армяне не уйдут с наших земель».

Как сообщает Report, об этом во время выступления на круглом столе на тему «Система безопасности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт и пути его решения» заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он сказал, что рано или поздно этот конфликт завершится миром: «Азербайджан всегда был сторонником устойчивого мира. Что касается сосуществования народов, напомню, что сегодня в Баку проживает 30 тыс. армян. Однако кто может сказать, что в Армении живет один азербайджанец. Так что совместное проживание народов должны осознать армяне. Потому что в Азербайджане нет с этим проблем. В связи с новым пришедшим к власти в Армении руководством сформировалось такое мнение, что оно хочет что-то сделать. Но как видите, ничего не изменилось. Если мир даст трещину через какое-то время, лучше, чтобы его не было».