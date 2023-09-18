Похоже, премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение целенаправленно выступать против России. На днях он дал интервью итальянскому изданию La Republica, которое вызвало возмущение Москвы на самом высоком уровне, после чего МИД РФ выступил с осуждающим заявлением в адрес Пашиняна.

А затем последовало уже второе такое же интервью — американской газете Politico. В нем Пашинян заявляет, что ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует, поскольку российские миротворцы не справились со своими задачами в Карабахе.

Армянский премьер считает, что по факту миротворцы устранились от выполнения задач, поставленных Трехсторонним заявлением, подписанным в ноябре 2020 года. В первую очередь это касается «блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана».

«Все это должно было находиться в сфере ответственности российских миротворцев, однако они провалили свою миссию», — сказал он.

По мнению Пашиняна, всё это результат «падения российского влияния в регионе».

Он полагает, что Армении необходимо укреплять свой суверенитет, не полагаясь на Россию. «Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом», — сказал он.

Пашинян полагает, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном и не хочет портить с ними отношения. А после начала войны с Украиной зависимость России от Турции и Азербайджана еще более возросла.

Безусловно, любопытно, чем именно вызвано ужесточение риторики Пашиняна в адрес России в последнее время? Неужели он получил некие гарантии защиты для себя и своей страны от каких-то стран Запада в обмен на то, что приложит все усилия для максимального отдаления Армении от РФ? Например, покинет такие прокремлевские организации как Таможенный союз и ОДКБ, а там, глядишь, разорвет и соглашение о долгосрочном пребывании российской военной базы в Гюмри, и избавится от российских пограничников на границах с Ираном и Турцией. Безусловно, такое развитие ситуации было бы на руку всем странам Южного Кавказа, но смирится ли с этим Кремль? Ведь оттуда можно ждать чего угодно, вплоть до покушения на жизнь Никола.

На эти вопросы # ответил глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы. По его словам, в последнее время он наблюдает реальные шаги Пашиняна в сторону Запада, и это не только риторика премьера Армении.

Эксперт перечислил эти видимые ему моменты:

Участие первой леди Армении на форуме в Киеве Совместные военные учения Армения-США Наличие миссии ЕС на границе с Азербайджаном Наличие всех западных фондов в Армении Голосование против России в ООН по поводу украинского вопроса Римский статут, который Армения собирается ратифицировать.

«И еще признание территориальной целостности Азербайджана также свидетельствует о стремлении Пашиняна отпочковаться от России, от Путина.

Какая Армения нужна Азербайджану? Сателлит России или союзник Запада?

Какой путь выбирает сам Азербайджан? Путь союзника авторитарной России или путь демократического развития?

Если вопрос только в Карабахе, а развитие самой страны не имеет отношения к данному вопросу, то давайте ответим на следующий вопрос: если Путину удастся свергнуть Пашиняна и вернуть Армению под свое крыло, российские миротворцы уйдут из Карабаха? Россия признает Карабах азербайджанским? Мой ответ – нет.

А если Армения выйдет из ОДКБ и Евразийского Экономического Союза, Россия покинет Карабах? Мой ответ – нет.

Но есть одно «но». Россия не уйдет с Южного Кавказа, пока ее не «уйдут». И это может сделать только Запад и победа Украины на поле боя.

Хочет ли Россия сместить премьера Армении? Несомненно, и вес сыр-бор из-за этого. Я даже считаю, что в этом вопросе все идет к кульминации. При этом Азербайджан не должен стать тем инструментом, посредством которого Россия это сделает. Это не отвечает национальным интересам нашей с вами страны. Пашинян, конечно, не ангел. Но лучшего для нас в Армении политика пока нет», — отметил Гасымлы.

Главной проблемой в отношении Карабаха он считает вопрос — кто придет на замену российским миротворцам? «Если мы согласны на международный миротворческий контингент, то что мы можем сделать? Или провести антитеррористическую операцию в Карабахе (на что власти страны не пойдут, потому что есть риск стать очередными «милошевичами»), или стать демократическим партнером Запада и решать вопросы на Брюссельском переговорном треке», — заключил глава института.