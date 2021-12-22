«Вот здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда (из Сирии) американцы. Они сейчас там больше получают проблем…, они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов… Я думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно, но пока они там есть, у нас диалог по линии военных идет достаточно эффективно, и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)», — сказал он в интервью Russia Today.(ТАСС)