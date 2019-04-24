Поэзия азербайджанки прозвучала в Тбилиси

Вслед за Москвой и Баку, творческий вечер известной азербайджанской поэтессы Ираны Гасымовой состоялся в Тбилиси.

В интервью # поэтесса призналась, что ей важна и интересна реакция зарубежной аудитории на ее творчество.

«Поэтому я с удовольствием приняла приглашение выступить в Тбилиси. Тем более вечер прошел в Музее Азербайджанской Культуры им. М.Ф. Ахундова. Я презентовала грузинам свою новую книгу «Превосходство Иррационального».  Была очень приятная атмосфера, люди здесь очень улыбчивые, веселые. Я надеюсь, что их положительная и радужная реакция на мою поэзию, это так же и моя заслуга», — отметила И.Гасымова.

Рассказывая о дальнейших планах, она подчеркнула, что в мае ее поэтические вечера снова пройдут  в Москве, а затем в Санкт-Петербурге и Киеве.

«А для своей любимой бакинской публики я готовлю новый поэтический спектакль и еще много всего интересного и неожиданного», — резюмировала автор.

| 2019-04-24T07:44:37+00:00 24 апреля 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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