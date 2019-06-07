Почти все экспортные азербайджанские помидоры зреют для российского рынка

Аналитики российского импортного рынка подсчитали, что в период с января по март текущего года Азербайджан продал в РФ как минимум 21 тыс. тонн томатов. Примечательно, что данный показатель почти на 8% превышает тот объём закупок помидоров, который был поставлен из Азербайджана в эту соседнюю страну за аналогичный период предыдущего года.



Не лишним будет отметить, что с первых дней нынешнего года и по конец марта Азербайджан смог выручить за экспорт томатов порядка 25,5 миллионов долларов, из которых Россия заплатила немногим более 25,1 миллиона. Именно на российских закупщиков пришлось порядка 99,7% всех экспортируемых из Азербайджана томатов.

Важно также добавить, что в 2018 году отечественные поставщики отгрузили на внешний рынок 172 тыс. тонн помидоров. Из них российские закупщики приобрели 170 тысяч тонн. Позиции импорта местных помидоров в Россию с каждым годом только растут. Для сравнения, в позапрошлом году РФ нарастила поставки в полтора раза — до 151 тыс. т на сумму 151 млн. долларов. По данным национального правительства, в 2017-м на Россию пришлось 99,8% азербайджанского экспорта томатов за год.

Отметим, что азербайджанские томаты пользуются необычайно высоким спросом среди российских потребителей, которые отмечают высокое качество и отменный вкус импортных помидоров. «Самые вкусные бакинские помидоры выращивают в селе Зиря. Так что спрашивайте не просто бакинские помидоры, а Зиряновские», — советует россиянам издание «Аргументы и Факты».

Местным производителям также выгодно вывозить товар в Россию, принимая во внимание более высокие цены на рынках Москвы и прочих крупных городов этой страны. По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru, розовые томаты азербайджанского происхождения среднего и крупного калибра торговались месяцем раньше по 200,0-230,0 рублей (порядка пяти манатов за килограмм).

Для сравнения, узбекские розовые помидоры, в зависимости от качества, предлагались по 320,0-360,0 РУБ/кг и выше. Азербайджанские красные коктейльные помидоры предлагались по 180,0 рублей (4,5 манатов за кг). Розничные цены на помидоры в Москве (средняя цена на красные и розовые помидоры), по состоянию на 25 февраля 2019 года, по данным официальной статистики (Росстат), составили 199,2 руб/кг.

Россия, куда в основном поставляются томаты из Азербайджана, в последнее время сама наращивает производство этой культуры. Тем самым, несмотря на устойчивые позиции нашего экспорта, в будущем российский рынок для азербайджанских помидоров станет нерентабельным, считает руководитель Ассоциации производителей и поставщиков овощей и фруктов Башир Гулиев. Эксперты предлагают в поисках новых направлений сбыта продукции изучать потенциал рынков Европы и других регионов.

Расширять возможности, в том числе за счет экспорта в другие страны также предлагает доцент Азербайджанского государственного экономического университета Эльшан Багирзаде. По его свидетельству, крупным рынком сбыта можно рассматривать Казахстан. Но, несмотря на планы, российский рынок для местных томатов остается одним из ключевых. Понять, почему азербайджанские экспортеры томатов так стремятся туда, не сложно. Все дело в том, что российское направление является для них наиболее прибыльным. В 2017 году только за первые 9 месяцев в Россию было поставлено азербайджанских томатов почти на 130 млн. долларов! Общие же поставки помидоров за границу превысили отметку в 150 миллионов долларов США. Российские потребители ценят настоящие азербайджанские помидоры, прежде всего, за их вкусовые характеристики, но жалуются на цены.

«Азербайджанские помидоры, как мне кажется, судя по тенденции роста цен на конкретный вид товара, скоро только миллионеры смогут покупать за эту цену», — сказал по этому поводу # председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, посетовав на чрезмерно высокие расценки на овощи и фрукты из нашей страны.