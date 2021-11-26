Тепличный бизнес в Азербайджане в последние годы активно развивается, и предприниматели, специализирующиеся на нем, ориентируются преимущественно на внешний рынок. Данный сегмент приносит немалый доход и играет большое значение в ненефтяном экспорте страны.

Интерес бизнесменов к нему растет, о чем свидетельствует увеличение площадей под тепличные хозяйства. Согласно данным Государственного комитета по статистике, на 1 октября текущего года общая площадь 3174 теплиц достигла полутора тысяч гектаров. В течение 2019-2020 годов площадь парниковых хозяйств выросла на 200 гектаров или больше, чем на 13%. На 1 октября 2021года в среднем площадь одной теплицы выросла на 9% по сравнению с предыдущими годами.

Появление современных автоматизированных теплиц с более значительными площадями позволяет уменьшить себестоимость выпускаемой продукции и заметно увеличить урожай. В основном в азербайджанских теплицах выращивают помидоры и огурцы, но ставка больше делается на первую культуру.

Наша страна поставляет тепличные овощи на российский рынок, где азербайджанские помидоры благодаря своим вкусовым качествам находятся в премиум-классе и стоят соответствующе. Но их теснят конкуренты из других стран, в частности из Турции и Средней Азии. Да и сама Россия сейчас наращивает сельскохозяйственное производство.

Из-за ощутимой конкуренции цены на помидоры в России падают и их выращивание в нынешних масштабах может стать нерентабельным, а значит, надо подумать и о выращивании в теплицах других культур. К тому же производители сельхозпродукции, в частности помидоров, периодически сталкиваются с проблемами выхода на российский рынок. Оптимизм внушает то, что в результате переговоров между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) были устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что нужно искать новые рынки сбыта, но в Европу пробиться довольно сложно, нужна соответствующая сертификация продукции. Специалистов для этого приходится приглашать из-за рубежа, а это дорогое удовольствие.

Должно ли государство как-то помочь тепличному бизнесу?

Экономист Фуад Ализаде уверен, что государство не должно вмешиваться в бизнес, но оно может помогать участвовать в различных выставках, содействовать экспорту продукции.

«Можно также предложить оплачивать природный газ в рассрочку по мере реализации продукции. Что касается выращиваемых овощей, все зависит от спроса и предложения, выращивают то, что успешно продается, – сказал он в беседе с #.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что сейчас в стране увлеклись выращиванием помидоров, а также огурцов, но последние выращивают в меньших объемах.

«Однако это сопряжено с рисками, ведь в основном предприниматели рассчитывают на внешний, а не внутренний рынок. Для наших покупателей цена на такую продукцию отнюдь не низкая, так, на днях в супермаркете видел помидоры по 2,90 маната за килограмм, что связано с тем, что в основном эта продукция идет на экспорт. Но что будет, если с экспортом возникнут сложности? Надо учитывать, что российские предприниматели не сидят сложа руки, у них закладывают много своих парников. Я сторонник того, чтобы мы больше внимания обратили не на европейский, а на огромный китайский рынок.

Парники требуют немалых вложений, но они могут себя не оправдать. Азербайджанский рынок дошел до пика изобилия сельхозпродукции. Продавать дешевле определенной цены никто не хочет, а переработка развита слабо, например, мы не производим сухую томатную пасту, которая бы использовалась при производстве рыбных консервов.

На мой взгляд, овощи из парников, в частности помидоры, зачастую уступают по вкусу тем, которые выросли в открытом грунте. В парниках можно производить вкусную продукцию, о чем говорит опыт Израиля, но наши торопятся, надеясь на быстрый заработок. Вместо помидоров можно выращивать и брокколи, и артишоки, и спаржу, и другую сельхозпродукцию, которая будет пользоваться спросом за рубежом. Но у предпринимателей не хватает фантазии и знаний, а также многие из них не работают над собой. Что касается господдержки тепличных хозяйств, то есть другие аграрные сферы, которые в ней больше нуждаются, например, производство зерновых, – поделился эксперт.