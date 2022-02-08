Министерство торговли США объявило в понедельник, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что компании были внесены в «неподтвержденный список». Тем самым они были лишены возможности получать американские товары, которые попадают под процедуру экспортного контроля. Экспортеры в свою очередь обязаны представлять исчерпывающую документацию в отношении сделок с фигурантами списка и получать от них особые декларации перед поставками.

«33 юридических лица были добавлены в неподтвержденный список на том основании, что Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли) не смогло верифицировать их добросовестный статус из-за невозможности удовлетворительного завершения проверки конечного использования по причинам вне контроля правительства США», — говорится в заявлении Минторга США.

В публикации отмечается, что подобные выборочные проверки организуют для подтверждения того, что экспортируемый товар был использован согласно изначально заявленным целям.