Почему тепло из домов уходит с холодами?

С началом холодов в Баку традиционно обострились проблемы с подачей газа населению. Пользователи социальной сети Facebook жалуются на полное отключение газа и слабое давление, не позволяющее использовать бытовые приборы отопления.

Отопительный сезон в стране начинается с 15 ноября, а с вечера 20 ноября началось резкое похолодание, температура воздуха понизилась на 5-8 градусов. В тот же день ПО «Азеригаз» объявило об остановке подачи газа в два столичных района. При этом газ столичным жителям отключили с утра, а восстановили подачу только вечером.

«В Низаминском районе Баку с 10.00 приостановлена подача газа. Также с 10.00 приостановлена подача газа в Хатаинском районе Баку», — обыденно информирует производственное объединение. Судя по пояснению «Азеригаз», на сей раз граждане двух крупных районов Баку остались в неотапливаемых квартирах из-за «работ по подключению газопровода высокого давления к источнику газоснабжения».

Тем временем, по имеющимся данным, перебои с подачей газа в Хатаинском районе возникают уже третий раз за неделю. Кроме этого, по данным пользователей социальных сетей, газа вчера не было в Баиле, а также в Низаминском, Ясамальском и Сураханском районах Баку. В иных населенных пунктах — территория метростанции «Гянджлик» и пос. Говсан, подачу голубого топлива прекратили в 10. 00 утра и возобновили только вечером.

Между тем традиционная для межсезонья проблема, связанная с низким давлением газа, оказалась на повестке уже с началом осени. Первые дожди и прохлада увеличили потребление «голубого топлива», и население уже ощутило на себе все «прелести» экономии на потребителях. По данным исполнительного секретаря движения ReAl Натига Джафарли, за последние месяцы систематические отключения газа наблюдались в различных населенных пунктах страны, а также в столице и на периферии Баку. По его словам, перебои с подачей топлива усилились после памятного увеличения газового лимита. Напомним, что с 1 мая годовой лимит для населения по цене 0,1 манат за куб был увеличен с 1700 до 2200 кубометров.

«Правительство продает населению газ по цене 100 манатов за 1000 м3 (59 долларов), — говорит он. — И это притом, что Азербайджан — страна, добывающая нефть и газ. Более того, по условиям контракта с зарубежными нефтяными компаниями с конца 1990-х годов попутный газ, добываемый с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», передается стране бесплатно. А это примерно 2-2,5 миллиарда кубометров в год. С учетом того, что население потребляет всего 3 млрд. кубометров, то цены у нас могли бы быть, конечно, и пониже».

По мнению экономиста, газовая проблема населения связана также с продажей местного «голубого топлива» за границу. Сравнивая показатели экспорта за первое полугодие минувшего и текущего года, он делает вывод, что добыча не поспевает за обязательствами. Так, в январе-июле прошлого года из страны было экспортировано 4 млрд. 049 млн. кубометров газа по цене 185 долларов (315 манатов) за 1000 кубов. В итоге от экспорта страна получила 749 млн. долларов. Между тем за отчетный период текущего года экспорт составил уже 6 млрд. 709 млн. кубов или 1 млрд. 262 млн. долларов по цене 188 долларов (320 манатов) за 1000 кубов.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом экспорт «голубого топлива» за семь месяцев увеличился более чем на 60%. «Мне могут возразить, что производство также возросло. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года, добыча увеличилась на 34%, а это вдвое меньше, чем рост экспорта. Возникает вопрос — за счет чего увеличился экспорт? — вопрошает Джафарли. — Первым делом появились подозрения о возможных закупках газа в России, однако ни местные, ни российские официальные источники не приводят данных об импорте газа из РФ. Получается, что обязательства по экспорту правительства выполняются путем сокращения подачи топлива населению».