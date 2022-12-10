Спектакль «Манекен» по мотивам пьесы Фируза Мустафы с успехом представлен на театральном фестивале «Рождественские встречи» в Санкт-Петербурге.

Автор — азербайджанский режиссер Рауля Турккан имеет за плечами хоть и небольшой, но весьма креативный багаж сценических постановок.

В интервью # Турккан рассказала, что испытывала большое волнение, отправляясь в одну из самых театральных столиц мира.

«Выступать перед искушенной и знающей толк в театре публикой — двойная ответственность. Мы усердно готовились, выложились на сцене по полной, и публика ощутила нашу сердечность и искренность. Нас встречали и провожали с большой теплотой, мы получили очень хорошие отзывы. Вся наша команда до сих испытыает неописуемые чувства», — делится режиссер с #.

«Манекен» — это история о женщине, страдающей от одиночества. Она была прекрасной актрисой, которая жила только своей работой, безответной любовью и ради мужчин была готова на многое. Попав в психиатрическую больницу героиня понимает, что главное в жизни это — семья и дети, то есть, все, чего у нее не было.

«Моя героиня не хотела быть такой же неискренней, никчемной лицемеркой в маске, как окружающие ее люди. Это ее внутренняя борьба и ужас от того, что уже невозможно ничего исправить», — поясняет Рауля Турккан.

В спектакле — два действующих лица. Эти роли великолепно исполнили заслуженные артистки Азербайджана, всеми любимые актрисы Русского драмтеатра им.Самеда Вургуна Инна Имранова и Милана Соколенко.

«В этом спектакле я показала одиночество женщины и то, до чего ее довело общество, окружающая ее среда, люди, к которым она тянулась, а они ее отвергли. Для меня этот спектакль — это боль. Боль за всех женщин во всем мире, крик души! Мы должны быть милосердней друг к другу, ценить главное, что есть в человеке — его сердце и душу! Это такой спектакль протест, вызов обществу, что любой человек заслуживает понимания и помощи, даже если где-то оступился», — заключила режиссер.