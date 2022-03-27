В украинском городе Чернигов из-за поражения объектов стратегической инфраструктуры и активных боевых действий отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение.

Как передают украинские СМИ, об этом глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, газоснабжение осуществляется частично, восстановительные работы производятся по возможности.

За последние сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них 1 — из-за обстрелов российской армией населенных пунктов. Всего же с начала боевых действий ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. Спасены 44 человека, из них 10 детей.

«За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, всего же с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов», — отметил Чаус.