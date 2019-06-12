Почему отменяется ипотека льготных квартир?

Выгодные условия ипотечного кредитования были, пожалуй, одним из важных факторов популярности и доступности льготного жилья, реализуемого по линии Государственного агентства жилищного строительства. Однако июльские распродажи 253 квартир Ясамальского жилого комплекса не предполагают ипотечного кредитования, тогда как цены на социальное жилье останутся на прежнем, «ипотечном» уровне, правда, со скидкой в 10%.

Квартиры граждане будут покупать на свои средства, говорится в сообщении MİDA, с 10-процентной скидкой от прежней своей «ипотечной» цены. Жилье отремонтировано, обеспечено автономной отопительной системой, квартиры обставлены кухонной мебелью. Продажи начнутся 14 июля через электронную систему «Льготного жилья».

Условия ипотеки устраивали граждан, поскольку сравнительно с коммерческой ипотекой были мягче и почти укладывались в бюджет средней азербайджанской семьи. Ежемесячные платежи по социальным ипотечным кредитам были небольшие — всего-то 129-136 манатов за 1-комнатную квартиру, 203-236 манатов за 2-комнатную и 282-288 манатов за 3-комнатные.

Продажа квартир с условием ипотеки предполагала оплату их стоимости в течение от 3 до 30 лет под 4% годовых. Стоимость колебалась в пределах 30.000 до 65.000 манат в зависимости от количества комнат, а средняя цена квадратного метра составляла 950 манатов. Выгодные условия ипотечного кредитования породили огромную разницу между спросом и предложением. Так, на электронной очереди за льготными квартирами состоят на сегодняшний день порядка 10.000 семей.

По данным # специалистов недвижимого рынка, отказ от ипотечного кредитования в рамках реализации льготного жилья вызван дефицитом выделяемых на эти цели бюджетных средств и средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. С другой стороны, спрос на квартиры, реализуемые по государственной программе социального жилья высок, и желающие приобрести квадратные метры всегда найдутся.

Возвращаясь к вопросу нехватки средств на ипотечное кредитование льготного жилья, наш источник на недвижимом рынке сообщил, что это вызвано подготовкой к реализации механизмов аренды жилья. Напомним, что в январе текущего года был подписан указ о создании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством продажи. Отныне АИКГФ будет приобретать жилые площади на открытом рынке и сдавать приобретенные квартиры гражданам с правом выкупа. Покупка Фондом такого жилья осуществляется за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

Право на аренду с выкупом получают не все желающие, а только граждане страны без просроченных финансовых обязательств. Кроме того, претенденты должны соответствовать строгим требованиям к возрастному цензу, подтверждению дохода и предоплате, поскольку квартиры, приобретенные на средства Фонда, предварительно оплачиваются. После подписания договора арендатор переводит деньги на счет АИКГФ в размере 12-кратной суммы ежемесячного платежа, как минимум, вносит годовую аренду, а после платит свой ежемесячный взнос.

В отличие от льготного проекта, с арендой поблажек не будет. Рыночную стоимость жилплощади определяют независимые оценщики, кроме того, она должна быть застрахована по оцененной стоимости. При этом полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора. В целом же, отказ от финансирования льготной ипотеки в пользу аренды жилья пойдет на пользу местным строительным компаниям, увеличив спрос в сегменте частного строительства. Меньше повезет претендентам на льготное жилье, поскольку заплатить за квартиру сразу, без ипотеки, бедные семьи вряд ли смогут, а ведь проект «льготное жилье» изначально анонсировали, как призванный решить жилищную проблему несостоятельных граждан. Даже 10-процентная скидка на квартиры стоимостью 30 — 60 тыс. манатов, большинству населения не по карману, поскольку не у каждой семьи найдутся такие деньги в бюджете.