В Баку дорожает аренда и стоимость квартир. На повышение ренты жилья повлияли студенты и резкий прирост числа приезжающих сюда россиян. А цены на квартиры повышаются по другой причине – сказывается дорожающая себестоимость строительства.

Арендные ставки в Баку начали повышаться в преддверии учебного года еще в августе, а начало сентября отметилось значительным подорожанием. Ведь, как правило, стоимость съема формируют в нашей столице студенты. Однако в этом году сказался и российский фактор – сначала санкции, а после объявленная в соседней стране частичная мобилизация сопровождаются приростом числа мигрирующих сюда россиян. Спрос на ренту столичных квартир растет, а за ним и цены.

Бакинские квартиры, которые предлагали в аренду еще в начале года за 200 манатов, сейчас подорожали до 300 – 350 манатов, — говорит эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде. По словам аналитика, кроме начала учебного года на цены повлияло увеличение числа приезжих из России – они повышают спрос и аппетиты арендодателей:

«Стоимость аренды по мере нарастающего спроса, возможно, будет расти и дальше, — полагает Гасымзаде. – Сейчас по сравнению с началом года она подскочила на 100 – 150 манатов. Аренда двухкомнатной вторички, стоившая в начале года 300 манатов, сейчас поднялась, как минимум, до 400 манатов. Наплыв спроса приходится на центр столицы – в массе своей съемщики арендуют бакинские квартиры сроком на 3 – 4 месяца».

Впрочем, студенты и россияне подстегивают только цену месячной ренты в Баку, но не влияют на стоимость квартир.

«Хотя эти процессы пока не отразились на местном строительном рынке, они живо ощущаются в колебаниях цены месячной аренды, — комментирует он. — Дорожает не только аренда. В столице заметно выросла стоимость квартир, но это не связано с приездом россиян. Цена квадрата жилья на первичном и вторичном рынке жилья поднялась на 15 и 20 процентов соответственно. Другой момент, подорожание малогабаритного жилищного фонда. Из-за растущего спроса ощутимо повысились цены на квартиры площадью до 100 квадратных метров».

По свидетельству аналитика, стоимость квадрата в столице выросла с 1500 до 1700 – 1800 манатов. При этом цены разнятся в зависимости от габаритов квартир. Например, в Наримановском районе квартиры площадью в 100 квадратных метров предлагают в среднем за 2000 квадрат. Более габаритные в 200 квадратов в том же районе продают дешевле – за 1700. А вот квартиры площадью больше 200 квадратов можно найти за 1400 – 1500 манатов, делится Гасымзаде:

«Самые оптимальные цены по столице в Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском и Сураханском районах. Наиболее дорогие районы — Насиминский, Наримановский и Сабаильский. Стоимость квадрата там достигает 2 тыс. манатов и найти подешевле сложно. Хотя в Хатаинском районе сейчас еще можно встретить предложения по 1200 – 1300 манатов за квадрат. Что касается старых многоквартирных домов, однокомнатная в Наримановском районе стоит в среднем 65 – 70 тыс. манатов, Низаминском — 55 – 60 тыс., Хатаинском – 50 – 55 тыс. манатов».

Среди причин подорожания аналитик назвал рост себестоимости строительства и повышение цен на земельные участки.

В отличие от многоквартирного жилищного фонда, цены на частные дома, особенно на периферии столицы, заметно упали. По словам исполнительного директора Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнура Азадова, ценовой спад на окраинах города объясняется процессами, которые связаны с пандемией коронавируса:

«В разгар ковидных ограничений население предпочитало снимать загородное жилье и строиться на окраинах. И это понятно. Никто не хотел оказаться запертым в тесной городской квартире и люди устремились на природу. Растущий спрос подогнал предложение – в эту сферу потекли инвестиции, на окраинах развернулось строительство. Но после смягчения ограничений интерес к загородным домам резко упал. Поэтому цены на периферии сейчас понижаются», — объяснил Азадов.