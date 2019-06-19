По мнению главы МИД Сирии, Турция не выполняет сочинский меморандум

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что меморандум о демилитаризованной зоне в провинции Идлиб не выполняется Турцией, но пока действует, сообщает РИА Новости.

«Не могу сказать, что сочинское соглашение разрушилось, могу сказать, что оно не выполняется турецкой стороной», — сказал Муаллем в интервью телеканалу al-Mayadeen в Пекине, где он находится с официальным визитом.

По словам министра, политическое урегулирование в САР не прекращалось.

Он отметил, что теперь террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» доминирует над другими группировками в Идлибе. Министр подчеркнул, что сирийская армия выполняет свои задачи в Идлибе — на территории Сирии.

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.