Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической школой Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании.
Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.
«Меморандум придаст новый импульс в области образования и обмена знаниями», — говорится в сообщении министерства.
Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в столице Испании Мадриде.