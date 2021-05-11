Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан полностью выполняет обязательства трехстороннего заявления

«Одной из главной обсуждаемых сегодня тем была реализация трехстороннего соглашения. Азербайджанская сторона считает, что этот договор создает достаточные условия для развития региона, способствует возникновению новых реалий».

Как передает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Министр отметил, что Азербайджан полностью выполняет обязательства подписанного 10 ноября трехстороннего заявления:

«В качестве примера можно привести создание азербайджанской стороной условий для доставки гуманитарной помощи в Карабах. Согласно трехстороннему договору, в поисках тел погибших в войне армянских военнослужащих в зимних условиях принимали участие и солдаты с азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона также оказала помощь в поисках погибших. Сразу после заключения соглашения Азербайджан выполнил свои обязательства, был обеспечен безопасный маршрут через территорию Азербайджана. Мы высоко ценим роль России в реализации трехстороннего соглашения. Наши основные обсуждения связаны с созданием коммуникаций. Мы также высоко ценим создание Мониторингового центра на основе трехстороннего соглашения».

Джейхун Байрамов добавил, что азербайджанская сторона также высоко ценит инициативы российской стороны в вопросе разминирования территорий».

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что общая идея заключается в том, чтобы для достижения нормализации в будущем, необходимо соблюдать условия заявления, подписанного 10 ноября прошлого года.

«Главным условием решения всех важных вопросов является полное прекращение военного конфликта. Наши военнослужащие тесно сотрудничают с азербайджанскими коллегами. Восстановление экономических отношений на территории придаст импульс развитию Южного Кавказа», — сказал С. Лавров.

Министр отметил, что Азербайджан защищает и поддерживает Россию в ООН: «Мы благодарны за то, что Азербайджан оказал нам поддержку, чтобы мы стали наблюдателем в Движении неприсоединения»