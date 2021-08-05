«Мы принимаем активное участие в тушении пожаров. Это наш братский долг перед турецким народом. Помогаем Турции так же, как и она помогала нам».

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник АПА, об этом журналистам сказал бортинженер самолета-амфибии типа БЕ-200ЧС МЧС Джавид Гахраманов.

По его словам, территория имеет очень сложный рельеф: «Мы участвуем в тушении пожаров в турецком городе Мугла. В этом районе много пожаров. Из-за дыма возможности авиации ограничены. Очень жарко. Дым не позволяет авиации работать. Несмотря на это, за день мы выполнили 12 вылетов. Через некоторое время снова будут вылеты».

Дж.Гахраманов сказал, что пожарные достойно представляют азербайджанский народ, государство, и президента: «Надеюсь, что пожары в ближайшее время будут потушены. Еще раз хочу отметить, что есть несколько факторов, которые мешают нам в тушении пожаров. Одним из них являются погодные условия. Нулевая видимость в горах создает нам трудности».