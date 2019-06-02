Пентагон просит не вовлекать военных в политику

Пентагон попросил Белый дом не вовлекать военных в политику после того, как некий сотрудник Белого дома потребовал от ВМС «убрать из поля зрения» боевой корабль «Джон Маккейн» во время визита президента Дональда Трампа в Японию.

«В пятницу 31 мая министр [Патрик] Шэнахан поручил начальнику своего аппарата переговорить с военным офисом Белого дома и подтвердить его требование, чтобы министерство обороны не политизировали», – заявил в воскресенье пресс-секретарь Шэнахана подполковник Джо Буччино.

По словам Буччино, глава аппарата Шэнахана Эрик Чунинг сообщил министру, что он передал это послание в Белый дом.

«Политизация вооруженных сил недопустима, – заявил Шэнахан журналистам на борту военного самолета, направлявшегося в Сеул. – Мы относимся к таким вещам серьезно, и мои сотрудники и другие будут напрямую работать над этим».

О директиве скрыть корабль «Джон Маккейн» от Трампа впервые сообщила газета Wall Street Journal.

В электронном письме, оказавшемся в распоряжении «Голоса Америки», отражена касающаяся корабля переписка между военным офисом Белого дома и офицером Седьмого флота ВМС США, которая велась перед визитом Трампа.

«Корабль «Джон Маккейн» должен быть вне поля зрения, – говорится в третьем пункте письма. – Пожалуйста, подтвердите, что пункт №3 будет выполнен».

Шэнахан подтвердил в воскресенье, что военный офис Белого дома направил директиву «напрямую» Седьмому флоту, в ведении которого находятся военно-морские операции в западной части Тихого океана.

«Директива не была выполнена», – добавил Шэнахан.