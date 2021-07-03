Пентагон допускает военное сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном, откуда США выводят свои войска.

Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби в ходе брифинга, сообщил репортер Foreign policy.

Журналисты спросили Кирби, собираются ли Соединенные Штаты создавать военные базы на территории Узбекистана и Таджикистана. Накануне с министрами иностранных дел этих стран проводились консультации в Вашингтоне.

«Можно без натяжки предположить, что мы вместе с коллегами из госдепа общаемся с пограничными странами и пытаемся понять, какие возможности могут там появиться. Я предоставлю этим странам самим говорить за свой счет», — сказал представитель Пентагона.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США планируют вывести свои войска из Афганистана к концу августа. (Газета.Ру)