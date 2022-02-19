Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что США готовы прислать еще «тысячи военных» на восточный фланг НАТО, если потребуется, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в США серьезно оценивают свои обязательства перед союзниками по НАТО, обещание альянса придерживаться 5-й статьи договора НАТО является «твердым, как сталь».

«Мы послали дополнительные войска США на восточный фланг НАТО и готовы послать еще тысячи военных, если только это понадобится для реагирования на ситуацию», — заявил глава Пентагона.

До этого президент США Джо Байден заявил, что ни при каких условиях не отправит в Украину американских военных, так как в случае «конфликта» с Россией начнется мировая война.

США, однако, оказывают финансовую и военную помощь Украине. Так, недавно посольство США в Киеве сообщило, что США отправили в Украину уже 15 самолетов военной помощи.