ФСБ на 50-й день вторжения России в Украину попросила правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных, сообщает ВВС. Каким будет конечный счет для налогоплательщиков, неизвестно: российская армия скупа на данные о потерях и избирательна в вывозе тел убитых в Украине солдат.

Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800 — 11 000 рублей до 56 400 — 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.

ФСБ объясняет просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.