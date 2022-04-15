ФСБ на 50-й день вторжения России в Украину попросила правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных, сообщает ВВС. Каким будет конечный счет для налогоплательщиков, неизвестно: российская армия скупа на данные о потерях и избирательна в вывозе тел убитых в Украине солдат.
Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800 — 11 000 рублей до 56 400 — 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.
ФСБ объясняет просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.
С началом войны рост цен в России резко ускорился из-за ответных западных санкций, бегства бизнеса, паники покупателей и перебоев с поставками. В годовом выражении в марте инфляция почти достигла 17% — именно на столько ФСБ и просит увеличить ассигнования.
Российские власти лишь дважды с начала вторжения в Украину называли число погибших российских военных. 2 марта минобороны заявило, что их 498, а 25 марта назвало новую цифру — 1351 военнослужащий. 7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла «значительные потери» в Украине.
Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру — 20 000 человек.
Сколько похорон придется оплатить бюджету России после индексации — неизвестно.