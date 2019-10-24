Пенсионная реформа в южном городе

Так уж сложилось исторически, что многое из случавшегося в одном южном городе было одновременно и очевидным, и невероятным. А также как неожиданным, так и долгожданным. При этом любые события в южном городе происходили с местным, неповторимым колоритом и изюминкой. Вот и сейчас, на город обрушилась реформа. Некоторые называли ее кадровой, что соответствовало действительности. Но правы были и те, кто иронично прозвал ее пенсионной.

Нет, южногородцам не повысили пенсионный возраст. Наоборот, совсем недавно им повысили пенсии. Причем, сразу намного. И пообещали, что в следующем году добавят еще больше. Это радовало. Но к сути процессов, которые разбушевались в и без того, традиционно ветреном городе, растущие пенсии южногородцев не имели никакого отношения. Тут происходила совсем иная пенсионная реформа. В ее результате высоких должностей лишались господа, давно уже находящиеся в глубоко пенсионном возрасте.

По сути, был создан кружок под названием «Кому за 70». Хотя, многие его члены очень надеялись, что им доведется сформировать кружок под названием «Бесмертный батальон» или хотя-бы «Кому за 90».Но, пришла беда, откуда не ждали. Мировые цены на основной экспортный продукт южного города сильно упали, что дало крепкого пинка реформам. Реализовывать которые, конечно же, было поручено людям молодым, современно мыслящим. Лежать бревном на пути перемен уже не получалось.

Не получалось и прикидываться современно мыслящим, молодым душой и идеями. Кроме того, не работал и шантаж. Все эти тайные финасирования изданий, выполнявших функции сливных бачков, также оказались напрасными. На все публикации в этих средствах распространения чепухи никто уже не обращал внимания. В конце концов, не помогли и так хорошо ранее работавшие вбросы стращилок о том, что отправка аксаккалов на заслуженный отдых приведет к хаосу в стране.

В общем, в среду пулеметной очередью выстреливались новости, одна другой убийственнее. Южногородцы, услышав эти новости, вначале стали протирать глаза и дергать себя за мочки уха — уж не сон ли все это? После чего, они стали полной грудью вдыхать воздух перемен. Но совсем иная картина предстала бы взору тех, кто оказался бы в этот день рядом с теми членами кружка «Кому за 70», что все еще держались за свои кресла. Убеленные сединами господа всячески искали возможности выглядеть максимально молодцевато.

Их можно было понять. Ведь, свою жизненную правоту давно уже продемонстрировала поговорка: «Абрикосы на даче поспели — все с приветствиями подоспели, абрикосы отошли — гости сразу все ушли». Кроме того, тут были правительственные телефоны, личные авто с личным же шофером, доступ к бюджетным средствам, нужные знакомства в высших кругах, дававшие возможность устраивать дела, да и детей и прочую родню пристраивать. Как же от всего этого отказаться?!

Кто-то из пока еще держащихся за кресло мастодонтов озвучил было идею. Мол, давайте поменяем местами цифры нашего возраста. Скажем, 72 года выдадим за 27, 74 за 47 и так далее. Но, затея эта была мертворожденной. Ибо, взгляды на жизнь, мировоззрение невозможно было поменять только в угоду жажде власти. Вот и вздыхали члены кружка. В число которых, к своему удивлению, оказался зачислен и вчера буквально торговавший купчими, достаточно молодой и прыткий чиновник. Он планировал еще долго идейно бороться за денежные знаки. Но, тут раздался звон колоколов. «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе»,- грустно произнес самый молодой из подвергшихся пенсионной реформе.

О том же, впрочем, ныне думал и пока еще цепляющийся зубами за кресло интриган. В душе, с ударением на первом слоге, он понимал, что все эти годы занимал должность, которой не соответствовал по всем параметрам, включая интеллект. Но, где вы видели вознесшуюся на Олимп посредственность, которая бы отказалась от всех нишьтяков своего статуса? Вот и главный куратор бумагомарак и лиц в ящике мечтал о чиновничьем бессмертии. Но, его мечтам не суждено было сбыться. По этому недомастодонту уже вовсю звонил колокол.