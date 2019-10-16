Париж вдохновил азербайджанца: возвращаюсь абсолютно мотивированным человеком

В Париже завершился всемирный финал Red Bull Dance Your Style.

Азербайджан на этом событии представлял победитель локального этапа Dance Your Style — Rayman. Как сообщили «Зеркало» в Red Bull, в первом полуфинале он проиграл битву с KOFI.

«Однако это было потрясающее выступление, и танцор горд тем, что представил Азербайджан на международном конкурсе такого уровня», — заявили организаторы.

В интервью # Rayman поделился своими эмоциями:

«Я получил мощный заряд энергии, и, несмотря на то, что в этот раз победа обошла меня стороной, это был колоссальный опыт. Намерен поделиться им и своими новыми идеями с танцевальным сообществом Азербайджана, и надеюсь, что культура уличных танцев в нашей стране будет совершенствоваться и развиваться, и это развитие приведет к тому, что имена наших танцоров будут известны всему миру. Возвращаюсь в Баку абсолютно мотивированным человеком!».

Победителем Red Bull Dance Your Style стал представитель Голландии SHINSHAN, который в финале обошел 16 лучших уличных танцоров со всего мира.

Всемирный финал Red Bull Dance Your Style проходил в историческом La Grande Halle de la Villette и стал кульминацией серии танцевальных баттлов. Всего состоялось 65 мероприятий, которые были проведены в течение года в 29 странах. Red Bull Dance Your Style — это уникальный формат битв, в котором в качестве жюри выступают сами зрители.

После отборов по итогам многочисленных национальных соревнований, победители из 32 стран соревновались в двух предварительных битвах, присоединившись к приглашенному составу из восьми танцоров, прошедших в финал по Wild Cards.

Азербайджан, к сожалению, не вошел в список 16 лучших танцоров, выступивших в финале.