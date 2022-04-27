В QGallery (Qiz Qalası) открылась персональная выставка талантливого фотохудожника, директора Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анны Ибрагимбековой «Зеркало незримого».

Поздравить автора собрался весь свет творческой интеллигенции Баку – народные артисты Александр и Наталья Шаровские, директор Музейного центра Лиана Везирова, директор Музея ковра Ширин Меликова, знаменитый фотохудожник Реза Дегати, председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу, Ирина Эльдарова, Огтай Миргасымов, Орхан Асланов.

Среди гостей также были известные политики и общественные персоны, в том числе Эльмар Мамедьяров.

Москвичка, азербайджанская «гялин» Анна Ибрагимбекова была верной спутницей жизни народного писателя Максуда Ибрагимбекова. Вот уже более 40 лет живет в Баку, провела три персональные выставки.

В интервью # Анна Ибрагимбекова рассказала, что вдохновило ее заниматься фотографией:

«Мы с Максудом жили на берегу моря и я любила просыпаться очень рано. Каждое утро я наблюдала завораживающее зрелище – восход солнца над Каспием. Я увлеклась съемкой, стала обращать внимание на то, как в течении дня меняется свет, цвет, как меняется море. Восходы ни разу не повторяются, они каждый день разные…».

Позже свой объектив Анна Ибрагимбекова обратила на птиц, и увлеклась съемкой пернатых.

После того, как не стало супруга, фотограф взяла паузу. «Когда ушел Максуд, в моем творчестве наступил перерыв. Он продолжался 5 лет. А потом наступила пандемия, локдаун, я поселилась за городом и снова начала снимать. Результат вы видите сегодня», — рассказывает Ибрагимбекова.

На вопрос, как к ее творчеству относился муж, Анна отвечает: «С большой симпатией. Я часто показывала ему свои фотографии, а он удивленно говорил: «По-моему, ты очень талантлива».

Нынешняя выставка Анны Ибрагимбековой восхищает по всем пунктам. При этом, нельзя не заметить то, насколько удачное обрамление получила экспозиция. А это уже — заслуга куратора выставки, заслуженного художника Азербайджана Сабины Шихлинской:

«Наш мир переживает не самое лучшее состояние, и тем ценней в такой ситуации то, что художник задумывается о вечном, о мироздании. И в этом – основная суть выставки. Большинство работ мастера не имеют конкретики — смешанные горизонты, небо в отражении капли росы, преломления света сквозь ветки, бесконечные отражения одного к другому – все это говорит о том, что природа вечна и перекликается с названием выставки – «Зеркало незримого», метафора великого Низами, который который говорил, что понять жизнь можно только через искусство и науку. Мне, как куратору, было очень интересно работать над этим проектом», — говорит Шихлинская.

Всего на выставке демонстрируется свыше 600 фотографий, который нашли свое гармоничное воплощение в концептуальных панно, диптихах и триптихах, образуя в итоге единичное, масштабное произведение современного концептуализма.

Каждая деталь экспозиции продумана с высочайшим профессионализмом, а каждый снимок – наполнен неповторимым духом Абшерона. Однозначно, эта выставка способна покорить даже самую искушенную публику.

Согласен с таким мнением и глава Объединения фотографов Азербайджана (ОФА), известный фоторепортер Мирнаиб Гасаноглы.

В интервью # он подчеркнул роль мобилографии в развитии современной фотографии, отметив, что все представленные работы Анна Ибрагимбекова сделала на камеру мобильного телефона:

«Возможности гаджетов безграничны и открыли целый мир любителям фотографии. Многие снимки, сделанные на камеры телефонов, сегодня не уступают работам профессиональных фотографов», — говорит руководитель ОФА.

Оценивая работы Ибрагимбековой, Мирнаиб Гасаноглу заявил, что лично для себя подметил несколько работ, которые можно смело повесить дома на стену, рядом с произведениями искусства.