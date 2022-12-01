Сабина Зулалова представила бакинцам новую капсульную коллекцию «Маджента» и свою дебютную книгу с одноименным названием, сообщает #.

Будучи личностью с множеством талантов, Зулалова пишет стихи и прозу, рисует картины, создает одежду и развивает бизнес-проекты.

Поздравить автора с ее новым детишем пришли известные персоны и медийные лица. На закрытом показе собралось свыше 200 гостей, среди которых — представители дипломатического корпуса, деятели искусства, журналисты, инфлюэнсеры, представители бизнес-сообщества.

Проект «Маджента» был реализован при поддержке Arts Council Azerbaijan и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

При создании коллекции дизайнер вдохновилась работами заслуженного художника Азербайджана Рашада Мехтиева. Концепция проекта заключается в том, чтобы с помощью искусства привлечь внимание к проблеме исчезновения редких видов птиц.

Элегантность и нетривиальный крой были взяты за основу и мастерски обыграны стилевыми решениями дизайнера. В коллекции прослеживается характерный почерк модельера — яркие акценты и невероятная женственность.

На подиуме, сменяя друг друга, в качестве моделей появлялись медийные личности и деятели культуры — Нигяр Бабаева, Сима, Арзу Вагифгызы, Сона Гулиева, Гюльнара Иманова, Нателла Керимова и др.

Каждая из участниц показа не просто дефилировала на подиуме, который, к слову, был выкрашен в цвет маджента, но и зачитывала отрывки стихотворений из книги Сабины Зулаловой.

«Я рада и горжусь, что выступаю перед такой аудиторией в этой волнительный для меня день», — обратилась к гостям виновница вечера.

Она рассказала, что при создании коллекции она вдохновлялась картинами заслуженного художника Азербайджана Рашада Мехтиева.

Сам художник не смог присутствовать на мероприятии. Гостям сообщили, что он находится не в Баку.

На мероприятии выступили амбассадоры проекта — известные писатели Чингиз Абдуллаев и Натиг Расулзаде, директор Бакинского книжного центра, писатель и публицист Гюнель Анаргызы, поэтесса Ульвия Ахундова. Гостей также поприветстивовал руководитель Arts Council Azerbaijan, известный художник Дадаш Мамедов.

Проект носит благотворительный характер — все средства собранные от продажи коллекции будут направлены в фонд помощи при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана по сохранению исчезающих видов птиц на территории Азербайджана.

Эффектную финальную точку вечера поставила популярная певица Рилая, исполнив новую песню и вызвав бурные овации зала.