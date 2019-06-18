Палестинцы вновь смогут ловить рыбу у сектора Газа

Израиль снял действовавший почти неделю запрет на лов рыбы палестинцами у сектора Газа, сообщил РИА Новости глава местного отраслевого профсоюза Низар Аяш.

Разрешение выходить в море и вести промысел в пределах шести-десяти миль от побережья свидетельствует о снижении напряженности между конфликтующими сторонами, которые на днях дважды обменялись ракетно-бомбовыми ударами.

«Израильская сторона сообщила нам о снятии запрета на рыболовство у сектора Газа, начиная с 10.00 сегодняшнего утра. Море открыто на расстоянии десяти миль от южной части анклава и шести — от северной», — сказал собеседник агентства.

Полный запрет на промысел — одну из ключевых отраслей экономики сектора Газа — действовал с 12 июня. Его введение израильские военные назвали ответом на запуск с палестинской территории нескольких воздушных шаров со взрывными устройствами.

Израиль объясняет многолетнюю морскую блокаду анклава, где живут свыше двух миллионов палестинцев, необходимостью борьбы с террором и поставками оружия местным военизированным группировкам.