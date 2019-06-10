Падение цен продлится недолго?

Центробанк констатирует сезонное замедление инфляционных процессов. По данным главного банка, в апреле инфляция в годовом значении составила 3,1%, а в мае наблюдалось падение цен на продовольствие под воздействием сезонных факторов.

«Текущая динамика потребительских цен и устойчивость на валютном рынке сохраняют стабильными инфляционные ожидания», — говорится в заявлении ЦБА, ожидающего, что сезонное падение цен на сельхозпродукцию будет тормозить инфляцию еще несколько месяцев, а в годовом исчислении рост цен составит 4% (±2%).

В правлении ЦБА отметили возможные устойчивые краткосрочные инфляционные риски, связанные с «международной конъюнктурой, профицитным платежным балансом, устойчивым валютным рынком, монетарной ситуацией и сезонными факторами». В среднесрочной перспективе «балансы рисков усложняются и это связано с ухудшением перспектив глобальных экономических рисков, новой волной в торговых войнах, динамикой нефтяных цен на фоне геополитической напряженности», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что снижение нефтяных цен в мае может негативно отразиться на экономических ожиданиях. Наконец, подорожание продовольствия на мировых рынках также дает основания ожидать роста цен на продукты питания в Азербайджане.

Комментируя заявление Центробанка, экономист, исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» РЕАЛ Натиг Джафарли сообщил читателям #, что заявление Центробанка по поводу инфляции и мировых трендов соответствует определенной конъюнктуре, которая существует в местной и мировой экономике. «Замедление инфляции является следствием сезонных факторов, и до конца октября они будут воздействовать на макроэкономическое положение в стране, особенно инфляционные процессы, — полагает эксперт. — Однако с октября по май следующего года инфляция может усилиться».

Собеседник также напомнил, что в отличие от многих стран мира у нас не имеется альтернативных источников подсчета инфляции и это затрудняет возможность увидеть реальную картину динамики цен. «Государственный комитет по статистике — единственная структура, наделенная такими функциями. Данные ее, мягко говоря, не всегда отличаются точностью. Было бы замечательно иметь альтернативные источники подсчета инфляции и макроэкономических показателей, поскольку, я уже не говорю про Европу, но в России и Грузии помимо официальных данных существуют альтернативные подсчеты, проясняющие полную картину процессов в экономике. В нашей же стране можно апеллировать только к официальным данным», — сказал Джафарли.

Что касается «мировой конъюнктуры», затронутой в заявлении ЦБА, а также торговых войн и прочих геополитических обстоятельств на мировой арене, местная экономика сильно зависит от цены на нефть. В мае индексы «черного золота» упали с исторических максимумов последних месяцев, поскольку еще годом раньше цена на нефть была на уровне 87 долларов за баррель, а в мае составила 65 долларов. Еще в начале июня процесс падения индексов продолжился, средневзвешенная цена нефти опустилась ниже 60 долларов, что чувствительно для Азербайджана, поскольку все макроэкономические показатели и бюджет страны рассчитаны исходя из 60 долларов за баррель.

«Центральный банк, скорее всего, именно это имеет ввиду, говоря о макроэкономических показателях в мире и геополитической ситуации, которые могут оказать давление на Азербайджан. Переводя на простой язык, заявление ЦБА означает, что если цена нефти упадет ниже 60 долларов за баррель, а такая возможность существует, бюджетные и макроэкономические параметры страны серьезно ухудшатся», — пояснил экономист.

С его слов, на мировых рынках имеется тенденция подорожания продуктов питания, а наша страна сильно зависит от импорта продовольствия. По иным товарам Азербайджан зависит от импорта на 100% — это лекарства, детское питание, детская одежда, техника, бытовая химия, автомобили, запчасти и пр. «Словом, таких направлений много и поэтому если цены будут расти в мире, процесс не обойдет Азербайджан. Это может привести к усилению инфляционных процессов в нашей стране», — говорит Джафарли.