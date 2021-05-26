В среду, 26 мая, наступит суперлуние 2021 года, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете, сообщает ТАСС.

Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли.

В момент суперлуния Луна приблизится к Земле на расстояние 362 тыс. км. Это случится в 05.52 по бакинскому времени. Астрономическое явление можно будет наблюдать по всему миру.

Отмечается, что спустя 10 часов после суперлуния (в 15.19 по бакинскому времени) произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.