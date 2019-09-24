Открывать или не открывать посольство в Израиле?..

Известно, что из-за карабахского конфликта Азербайджан постоянно стремится изолировать Армению и официальный Баку не скрывает, что политическая и экономическая изоляция Армении является частью его карабахской политики.

То же самое старается сделать Армения в отношении Азербайджана, особенно их беспокоят и тревожат наши отношения с Россией, т.к. между Москвой и Баку существует широкое военно-техническое сотрудничество; мы покупаем у России военную технику и боеприпасы. Ереван постоянно используя свое членство в ОДКБ и ЕАЭС в буквальном смысле шантажирует Москву, чтобы помещать сотрудничеству России и Азербайджана в военной сфере.

Российские политики и дипломаты различных мастей не раз открыто заявляли, что Ереван выражает свое недовольство в связи с военным сотрудничеством между Баку и Москвой, стараясь «обосновать» это тем, что Россия является военным союзником Армении, которая находится в конфликтной ситуации с Азербайджаном (в другое время, они вообще, отрицают участие Армении в карабахском конфликте, выдавая карабахский конфликт за борьбу «карабахского народа» за «самоопределение»), поэтому сотрудничая с Азербайджаном, который еще вдобавок, не является членом «российского НАТО», т.е. ОДКБ, Россия якобы нарушает союзнические отношения с Арменией.

Ради справедливости приходится признаться, что кремлевские политики и дипломаты отмахиваются от армян, как от назойливых мух и обосновывают свою позицию тем, что Азербайджан в отличие от Армении, платит за российскую военную технику валютой и, если Москва откажется продавать Баку соответствующую технику и боеприпасы, последний будет покупать их у других стран.

Другим надежным военно-техническим партнером Азербайджана является Израиль. Поэтому не случайно, что Ереван стремится держать под контролем и это направление, чтобы опять же помешать сотрудничеству этих двух стран в области вооружений. В отличие от России, в дружбе с Израилем есть и конкретные политические и дипломатические дивиденды, т.к. всем известно, какую политическую мощь представляет, например, в США еврейская диаспора.

Поэтому тесные отношения между Израилем и Азербайджаном уж давным-давно находятся в поле зрения армян.

Особенно, возрос интерес Армении к Израилю после прихода к власти Никола Пашиняна.

Даже несколько месяцев тому назад армянские источники сообщили, что якобы их премьер-министр собирается совершить официальный визит в Израиль. С этой целью, т.е. чтобы подготовить визит Н.Пашиняна в Израиль, несколько высокопоставленных армянских чинов побывали в этой стране.

Но потом подобные информации почти иссякли. И вот на днях стало известно, что якобы Ереван собирается открыть свое посольство в Израиле. И выбрали они не Иерусалим, а Тель-Авив, чтобы как-то избежать дипломатический скандал, который существует вокруг столицы Израиля – известно, что израильтяне своей столицей считают не Тель-Авив, а Иерусалим. Напомним, что и США поддерживают это решение Израиля и уже перенесли свое посольство в Иерусалим. Но подавляющее большинство стран все-таки выступает против этой политики. Поэтому, когда речь идет об открытии посольства в Израиле, сразу возникает вопрос: а где же его собственно говоря, открыть?

Армяне для себя уже решили эту проблему.

Отношения Азербайджана с Израилем находятся на таком уровне, что вряд ли Еревану удастся как-то повлиять на них. Но они и на этот раз стараются опередить нас, чего мы не должны допускать…

Вдобавок, какими бы сильными не были культурно-экономические отношения между двумя странами, главным показателем отношений между ними считаются устойчивые дипломатические отношения, что невозможно без функционирования соответствующих дипломатических представительств. Признаться, мы уж давно наблюдаем за этой проблемой, стараемся следить за развитием израильско-азербайджанских отношений, чтобы понять конкретно какие мотивы задерживают открытие азербайджанского посольства в Израиле? И надо сказать, что пока мы не встречали каких-то серьезных аргументов, которые хоть как-то обосновали бы причину этой задержки. Не раз заявлялось, что наше посольство в Израиле вот-вот откроется. Но каждый раз открытие посольства откладывалось.

Понятно, что в отличие от Армении, открытие где-то посольства в финансовом плане для нас не представляется проблемой. Тогда в чем же проблема?

По неофициальным версиям, Баку опасается давления со стороны мусульманских стран, особенно, Ирана. Но и тут есть два момента.

Во-первых, мы не обязаны согласовывать свою политику с Тегераном — ведь, Иран вопреки нашим интересам, имеет довольно широкие отношения с Арменией.

Во-вторых, открытие посольства в Израиле не значит, что мы кардинально изменим свои позиции, касательно ближневосточной и палестинской проблем.

Поэтому нашим соответствующим структурам стоит всерьез подумать над этой проблемой — нельзя допустить, чтобы Ереван опередил нас в этой плоскости…