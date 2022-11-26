Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства нашей страны в Израиле (г. Тель-Авив).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент также подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства. Согласно распоряжению, Кабинету Министров поручено решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Израиле, и другие вопросы, исходящие из данного распоряжения.

Министерство иностранных дел должно утвердить структуру и штатное расписание посольства.