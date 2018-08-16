Оштрафован владелец объекта в прибрежной части Баку, где содержались дикие птицы

«Оштрафован владелец объекта в прибрежной части Баку, в котором незаконно содержались дикие птицы».

Об этом Report сообщила глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что в министерство поступила жалоба о содержании диких птиц в клетке в одном из объектов общественного питания в поселке Пиршаги: «Жалоба была незамедлительно рассмотрена на месте. Было установлено, что в клетке на одном из объектов общественного питания в прибрежной зоне поселка Пиршаги содержались две степные пустельги. По факту в отношении владельца объекта – Бахтияра Мамедова был составлен протокол об административном правонарушении. Он был оштрафован на сумму 500 манат. Дикие птицы выпущены на природу «.

Официальный представитель министерства поблагодарила граждан, демонстрирующих свою гражданскую позицию, попросив в случае обнаружения подобных фактов обращаться на номер 168 “Горячей линии” ведомства.

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