11 мая 2022 года жители поселка Бузовна добились от владельцев и арендаторов прибрежных объектов демонтажа трех из многочисленных заборов, преграждающих им выход на пляж родного поселка (https://1news.az/news/20220511015210537-ZHiteli-poselka-Buzovna-dobilis-demontazha-zaborov-zagrazhdayushcikh-vykhod-k-plyazhu-FOTO).

Напомним, что 2 мая 2022 года жители поселка обратились за помощью к президенту станы Ильхаму Алиеву с просьбой освободить от незаконных построек прибрежную полосу шириной 20-50 метров от кромки воды (https://turan.az/ext/news/2022/5/free/Social/ru/4497.htm/001).

Как заявил # юрист муниципалитета поселка Бузовна Вюсал Поладов, согласно статье 46 Земельного кодекса Азербайджанской республики, земельные участки, находящиеся в прибрежной полосе шириной 20-50 метров от кромки воды, не могут быть переданы в частную собственность. «Они могут быть переданы в использование или в аренду только в соответствии с распоряжением исполнительной власти Хазарского района», — заявил нам юрист.

Как мы убедились, действительно, статья 46 Земельного кодекса Азербайджана запрещает передачу в частную собственность земель, размещенных в прибрежной полосе (https://e-qanun.az/framework/46942).

Если прибрежная полоса шириной 20-50 метров от кромки воды не может быть передана в частную собственность, то, как на ней могли вестись строительные работы?

Этот вопрос мы задали заведующему отдела территориального управления исполнительной власти Хазарского района Бабеку Мехтиеву.

«Проведение строительных работ на земельных участках, находящихся в прибрежной полосе шириной 20-50 метров от кромки воды, является незаконным», — сказал нам Бабек Мехтиев.

К сожалению, он оставил без ответа наш вопрос о том, почему же исполнительная власть Хазарского района не предотвратила проведение незаконных строительных работ.

Этот же вопрос мы задали и главному архитектору ИВ Хазарского район Анару Расулову. «Этого я не знаю. Я здесь недавно работаю», — ответил нам главный архитектор.

Как заявил # адвокат Фуад Агаев, представители исполнительной власти Хазарского района, допустившие проведение незаконных строительных работ, могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности.