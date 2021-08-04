В леса на юге Нидерландов вернулись дикие кошки. Как сообщает The Guardian, их не было на этой территории на протяжении нескольких веков.

Дикая кошка исчезла с территорий современных Нидерландов в средние века из-за охоты и вырубки лесов. По словам биолога Хетти Меертенс, возвращение животного является признаком восстановления лесов в южном голландском регионе Лимбург. Защитники природы также поощряют фермеров, которые высаживают на своих полях живые изгороди, являющиеся средой обитания полёвок – пищи для лесных котов.

От домашней кошки ее дикого сородича отличают длинные ноги, более плоская голова и роскошный полосатый хвост. Количество особей на юге Лимбурга постепенно увеличивается, поскольку ареал обитания вида постепенно расширяется. Ранее эти животные занимали лишь небольшую территорию на горах Эйфель в Германии и в бельгийских Арденнах.

Голландские зоозащитники не исключают вероятность расширения популяции диких кошек и их расселения на всю территорию Нидерландов. В следующем году местная зоологическая организация планирует посчитать количество особей в регионе с помощью видеокамер на деревьях. Предварительно специалисты нанесут на ветви масло валерианы, чтобы кошки подольше задерживались под объективами. (Газета.Ру)