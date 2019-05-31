Окончательный состав Азербайджана на Лихтенштейн

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана Милан Обрадович определился с окончательной заявкой команды на предстоящий матч отбора на ЕВРО-2021 (U-21) против Лихтенштейна. В итоговый список вошли 23 футболиста. Ранее на сборы в Баку был оглашен состав из 24-х игроков, однако Эльвин Джафаргулиев («Карабах») остался вне окончательной заявки.

Состав команды выглядит следующим образом: Камран Ибрагимов («Нефтчи»), Шахин Закиев, Мурад Гаялы (оба – «Кешля»), Мурад Попов, Амин Сейдиев, Ровлан Мурадов (оба – «Габала»), Туран Манафов («Загатала»), Риджат Гараев, Сулейман Ахмедов (оба – «Сумгайыт»), Гусейн Сейлигли («Бешикташ», Турция), Нихат Тамазов, Ниджат Сулейманов, Гаджиага Гаджилы, Исмаил Ибрагимли, Муса Гурбанлы (все – «Карабах»), Эльчин Мустафаев, Шакир Сеидов, Эмиль Гасымов (все – «Сабах»), Арзиман Ризванов («Богемианс», Чехия), Барыш Экинчиер («Бохум», Германия), Зия Азизов (НЕК, Голландия), Турал Байрамлы («Даугавпилс», Латвия), Рафаэль Магеррамли («Зире»). (АФФА)

Напомним, что матч Лихтенштейн – Азербайджан состоится 6 июня на стадионе «Шпортпарк Эшен-Маурэн» в Эшене и начнется в 21:00 по бакинскому времени.